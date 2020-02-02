В Чите ответили на жалобы зараженного коронавирусом китайца

Зараженный коронавирусом 2019-nCoV гражданин Китая Ван Юньбин, жаловавшийся на условия в больнице Читы, получает всю необходимую помощь. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона, передает «Интерфакс».

Отмечается, что китаец также находится в соответствующих санитарным нормам условиях. Его поместили в светлый и теплый бокс, где есть отдельный санузел и горячая вода.

«Обязательно проводится трехразовая уборка помещения. Питание у пациента четырехразовое, соответствует требованиям по калорийности и соотношению белков, жиров и углеводов», — ответил на жалобы главный врач краевой инфекционной больницы Сергей Юрчук.

По его словам, состояние пациента оценивается как удовлетворительное, больного регулярно осматривали врачи дежурной смены. Юрчук подчеркнул, что контактировавшие с ним женщина и ребенок размещены в аналогичных условиях.

Ранее сообщалось, что госпитализированный в краевую инфекционную больницу Забайкалья Ван Юньбин пожаловался на плохие условия содержания и лечения в медицинском учреждении. Пожаловался гражданин Китая и на качество наблюдения за ним. По его словам, многие врачи не работают в конце недели.

По последним данным, от коронавируса 2019-nCoV умерли 305 человек, вылечились — 346. Число заразившихся превысило 14 тысяч. Большинство подтвержденных случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Китае. Инфекция добралась до США, Великобритании, некоторых европейских стран и государств Юго-Восточной Азии. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку.

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