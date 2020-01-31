Российские чиновники оказались не в курсе обнаружения коронавируса в их регионе

Департамент здравоохранения Тюменской области оказался не в курсе обнаружения в регионе человека, зараженного коронавирусом. Об этом ТАСС рассказала глава ведомства Инна Куликова.

«У нас в регионе никакой официальной информации на сегодняшний день с положительными результатами анализов пока нет», — подчеркнула чиновница.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора агентству сообщили, что также не располагают такими данными.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о первых двух заболевших коронавирусом на территории России. Один пациент госпитализирован в Забайкальском крае, второй — в Тюмени. Оба — граждане Китая. Их состояние стабильное, без температуры и других клинических проявлений вируса. Больные помещены изолированы и помещены в боксированную палату.

По последним данным, от вируса погибли 213 человек, заражены более 10 тысяч. 171 пациент полностью излечился. 31 января вирус добрался до России.

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