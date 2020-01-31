Первых заболевших коронавирусом в России изолировали

Первые двое зараженных коронавирусом в России изолированы, угроз распространения вируса по стране нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает «Интерфакс».

По ее словам, оба пациента помещены в боксированную палату. Медики провели необходимые обследования. Попова отметила, что заболевание у двоих граждан КНР протекало легко, их состояние стабильное. У них нет температуры и других клинических проявлений вируса.

Вместе с тем Попова призвала россиян ограничивать участие в массовых мероприятиях, «потому что наступает грипп, очень схожий с коронавирусом». «Нам будет очень сложно дифференцировать. Главное правило: мойте руки и держите в чистоте гаджеты», — сказала она.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России выявлены первые двое зараженных коронавирусом. Больные находятся в Забайкалье и Тюменской области. Оба являются гражданами Китая. Голикова добавила, что российские власти начинают эвакуацию граждан России из китайского города Ухань, откуда началось распространение инфекции.

Большинство подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV зафиксировано в Китае, инфицированные есть во всех регионах КНР, включая Тибет. По последним данным, вирусом заражены почти 10 тысяч человек, 213 скончались; 171 пациент полностью излечился. Инфекция добралась до США, Великобритании, некоторых европейских стран и государств Юго-Восточной Азии. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку.

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