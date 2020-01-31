Раскрыты подробности проникновения коронавируса в Россию

Российские власти раскрыли подробности проникновения коронавируса на территорию страны. Об этом пишет Telegram-канал LIFE SHOT.

Первые двое зараженных коронавирусом, как сообщили в Роспотребнадзоре, въехали в Россию в конце января. Один из них пересек границу 26 января после месяца нахождения в Китае, другой — 28 января. Известно, что оба зараженных смертельным вирусом — граждане Китая.

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О первых случаях заражения ранее 31 января сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе в вирусом. Больные находятся в Забайкалье и Тюменской области. Их состояние стабильное, без клинических проявлений и температуры.

Российские власти начали эвакуацию граждан из китайского города Ухань, откуда началось распространение инфекции. Кроме того, Россия закрыла практически все авианаправления с Китаем в связи с обострением ситуации с коронавирусом.

Большинство подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV зафиксировано в Китае, инфицированные есть во всех регионах КНР, включая Тибет. По последним данным, вирусом заражены почти 10 тысяч человек, 213 скончались. 171 пациент полностью излечился. Инфекция добралась до США, Великобритании, некоторых европейских стран и государств Юго-Восточной Азии. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку.

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