Россиян эвакуируют из зараженных смертельным вирусом регионов Китая

Всех россиян эвакуируют из зараженных смертельным вирусом Уханя и Хубэя, Китай. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает РИА Новости.

Кроме того, отмечается, что российских туристов также эвакуируют с острова Хайнань до 4 февраля. По информации источника, на курорте сейчас находится больше 2,5 тысячи путешественников из России.

Ранее 31 января стало известно о первых двух зараженных коронавирусом туристах в России. Инфицированными оказались граждане Китая, которые находятся в Забайкалье и Тюменской области.

До этого в России не было зафиксировано случаев заболевания коронавирусом: еще 30 января Минздрав, ссылаясь на данные Роспотребнадзора, сообщал, что больных новой инфекцией не зарегистрировано.

Большинство подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV зафиксировано в Китае, инфицированные есть во всех регионах КНР, включая Тибет. По последним данным, вирусом заражены почти 10 тысяч человек, 213 скончались. 171 пациент полностью излечился. Инфекция добралась до США, Великобритании, некоторых европейских стран и государств юго-восточной Азии. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!