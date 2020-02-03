Пожаловавшегося на российскую больницу китайца обеспечат увлажнителем воздуха

Зараженный коронавирусом гражданин Китая Ван Юньбин, который проходит лечение в инфекционной больнице Забайкальского края, после жалобы на условия содержания будет обеспечен увлажнителем воздуха в боксе, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Глава ведомства Валерий Кожевников посетил больного и отметил, что сейчас у пациента нет претензий и он всем доволен. В его комнате есть горячая и холодная вода, помещение для приема пищи, обособленная вентиляция. «Проведено организационное совещание с медперсоналом, даны рекомендации по лечению. В том числе установить в боксе увлажнитель воздуха», — приводятся слова краевого министра в сообщении.

Чиновник лично обследовал китайца, обратил внимание на его чистые легкие. Он отметил удовлетворительное состояние иностранца, хотя «остаточные явления в виде кашля еще есть».

Вместе с заразившимся мужчиной в клинике находятся его жена и дочь. Они также изолированы в боксы и находятся под наблюдением инфекционистов. Результаты их анализов пока не готовы.

Ранее гражданин КНР возмущался, что врачи не дают ему результаты анализов, а о своем возможном заражении он узнал из новостей. Также он был недоволен, что многие специалисты не работают по выходным.

Утром 3 февраля премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что все иностранцы с коронавирусом будут депортированы из страны. По информации «Интерфакс», Ван Юньбина высылать пока не собираются, будут лечить дальше и ждать окончательного решения федеральных властей.

В России обнаружены двое человек с коронавирусом, оба китайцы. Один в Забайкалье, второй — в Тюмени. По последним данным, всего в мире заражено более 17,2 тысячи человек, 361 больной скончался.

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