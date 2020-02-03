Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился депортировать иностранцев с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 3 февраля.

Мишустин подчеркнул, что в России есть все необходимые лекарства и средства защиты от распространения заболевания. По его словам, российская сторона направит в Китай гуманитарную помощь.

Накануне премьер подписал постановление, приравнивающее китайский коронавирус к ВИЧ и чуме.

1 февраля президент Владимир Путин поручил Воздушно-космическим силам (ВКС) страны эвакуировать граждан РФ из Китая из-за коронавируса.

По состоянию на 1 февраля коронавирус 2019-nCoV диагностирован в Китае более чем у 11 тысяч человек. Погибли 259 человек. За пределами Китая заболели более 100 человек. В России заболевание выявили у двух граждан Китая, в настоящий момент они находятся в больницах Забайкалья и Тюмени.

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