Россия внесла коронавирус в список опасных для окружающих болезней

Китайский коронавирус внесен в список заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Соответствующее поставление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Документ датируется 31 января.

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Президент России Владимир Путин поручил направить самолеты Воздушно-космических сил в наиболее зараженные коронавирусом районы Китая, чтобы вывезти граждан России. Предполагалось, что эвакуация начнется уже в субботу, 1 февраля, но, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, необходимо время, чтобы завершить согласование полетной информации с китайской стороной.

По данным на 2 февраля, в Китае число жертв коронавируса 2019-nCoV возросло до 304 человек, количество зараженных увеличилось до 14 380. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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