Объяснена причина отказа в посадке в Москве немецкому самолету из Китая

Россия не дает иностранным самолетам, вывозящим граждан своих стран из китайского Уханя, разрешения на технические посадки. Об этом агентству РИА Новости рассказал неназванный источник в авиакругах.

Официально эту информацию пока не подтверждают.

1 февраля стало известно, что немецкий военный спецборт, вывозивший граждан Германии из зараженного коронавирусом Китая, не смог совершить промежуточную посадку в Москве. Изначально планировалось, что Airbus A310 с более чем 120 пассажирами дозаправится в одной воздушных гаваней российской столицы, после чего продолжит полет. На посадку было заранее получено разрешение, однако позже немецкий борт получил отказ на посадку из-за нехватки мощностей на земле, после чего был перенаправлен в Хельсинки.

В аэропорту финской столицы лайнер совершил техническую остановку. Во время нее пассажиры остаются в самолете, а меняется экипаж.

Ранее президент России Владимир Путин поручил направить самолеты Воздушно-космических сил в наиболее зараженные коронавирусом районы Китая, чтобы вывезти граждан России. Предполагалось, что эвакуация начнется уже в субботу, 1 февраля, но, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, необходимо время, чтобы завершить согласование полетной информации с китайской стороной.

По данным на 2 февраля, в Китае число жертв коронавируса 2019-nCoV возросло до 304 человек, количество зараженных увеличилось до 14 380. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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