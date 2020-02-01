Москва отказала в посадке самолету с эвакуированными из Китая немцами

Немецкий спецборт, вывозивший граждан Германии из зараженного коронавирусом Китая, не получил разрешения на промежуточную посадку в Москве. Об этом сообщила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что Airbus A310 с более чем 120 гражданами Германии и других стран на борту вылетел из китайского Уханя во Франкфурт-на-Майне и планировал совершить посадку в Москве для дозаправки, предварительно получив на это разрешение. Однако позже немецкий борт получил отказ на посадку, после чего был перенаправлен в Хельсинки. В каком именно московском аэропорту планировалась посадка, не уточняется.

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Издание отмечает, что немецкие спецслужбы считают действия России недружественным актом, а причину, по которой был получен отказ, — надуманной. «Это недружественный акт, который не должен повториться. Когда происходит гуманитарное бедствие, цивилизованные страны должны сотрудничать», — заявил зампредседателя парламентской фракции блока ХДС/ХСС Йоханн Вадепуль. По мнению политика, для России отказ самолету немецких ВВС был «очевидно важнее, чем готовность помочь людям, оказавшимся в беде».

Ранее президент России Владимир Путин поручил направить самолеты Воздушно-космических сил в наиболее зараженные коронавирусом районы Китая, чтобы вывезти граждан России. Предполагалось, что эвакуация начнется уже в субботу, 1 февраля, но, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, необходимо время, чтобы завершить согласование полетной информации с китайской стороной.

По состоянию на 1 февраля коронавирус 2019-nCoV диагностировали у почти 12 тысяч человек. От него погибли 259 человек, выздоровели пока 243. За пределами КНР подтверждены случаи заражения у более чем 100 человек. Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию чрезвычайной ситуацией международного значения.

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