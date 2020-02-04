У России возникли сложности с вакциной от коронавируса

Создание российской вакцины от нового коронавируса 2019-nCoV осложняется тем, что в стране до сих пор нет живого штамма вируса. Из-за этого полноценно протестировать препарат не получается. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Сергей Краевой, передает «Интерфакс».

По его словам, сейчас в мире нет подобных вакцин, хотя создать ее не сложно: это можно сделать за два-пять месяцев, если иметь определенные биотехнологические платформы. Сложности начинаются во время проверки ее эффективности сначала на клетках, потом на мелких и крупных животных. Именно на этих стадиях нужен живой нативный вирус, благодаря которому проверяется вирусная нейтрализация вакцины, получаются данные о выработке антител.

«У нас, к великому сожалению, в настоящий момент нет этого самого главного элемента», — сказал Краевой.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Китай не передал России живой штамм вируса. Позднее, 4 февраля, китайский посол в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские специалисты выделили необходимые штаммы. В Российском центре программ Всемирной организации здравоохранения считают, что вакцина появится не раньше конца 2021 года, потому что около года уйдет на ее тестирование.

По последним данным, от китайского коронавируса погибло 414 человек, заражено более 20 тысяч. В России выявлены два случая инфицирования, больные и их родственники госпитализированы и помещены в изолированные боксы.

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