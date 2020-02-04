Определено место для эвакуации россиян из Китая

Место для эвакуации российских граждан из Китая, где зафиксирована вспышка коронавируса, определено. Об этом сообщил замглавы Минздрава России Сергей Краевой, передает ТАСС.

Туда направят сотрудников и специалистов Минздрава, врачей-инфекционистов, эпидемиологов и ревматологов. Где находится это место, Краевой не уточнил.

Он добавил, что организовали в регионах круглосуточную консультативную помощь для борьбы с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Минобороны России скрытно перебросило пять транспортных самолетов Ил-76МД на аэродром Улан-Удэ для эвакуации россиян из Китая. Самолеты с отключенными ответчиками якобы прилетели в Бурятию в минувшую субботу, 1 февраля. Часть бортов принадлежит подмосковной авиационной дивизии особого назначения, остальные выделил один из военно-транспортных полков Воздушно-космических сил (ВКС).

Как утверждала вице-премьер России Татьяна Голикова, эвакуация россиян из Китая будет проходить с 3 по 5 февраля. Всего на родину вернутся 133 человека. Предполагалось, что эвакуация начнется 1 февраля, но, как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, необходимо время, чтобы завершить согласование полетной информации с китайской стороной.

По данным на 4 февраля, число погибших из-за коронавируса в провинции Хубэй достигло 414, число заразившихся — 13 522 человека. Помимо КНР, заболевание было зафиксировано в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru