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Определено место для эвакуации россиян из Китая

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Место для эвакуации российских граждан из Китая, где зафиксирована вспышка коронавируса, определено. Об этом сообщил замглавы Минздрава России Сергей Краевой, передает ТАСС.

Туда направят сотрудников и специалистов Минздрава, врачей-инфекционистов, эпидемиологов и ревматологов. Где находится это место, Краевой не уточнил.

Он добавил, что организовали в регионах круглосуточную консультативную помощь для борьбы с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Минобороны России скрытно перебросило пять транспортных самолетов Ил-76МД на аэродром Улан-Удэ для эвакуации россиян из Китая. Самолеты с отключенными ответчиками якобы прилетели в Бурятию в минувшую субботу, 1 февраля. Часть бортов принадлежит подмосковной авиационной дивизии особого назначения, остальные выделил один из военно-транспортных полков Воздушно-космических сил (ВКС).

Как утверждала вице-премьер России Татьяна Голикова, эвакуация россиян из Китая будет проходить с 3 по 5 февраля. Всего на родину вернутся 133 человека. Предполагалось, что эвакуация начнется 1 февраля, но, как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, необходимо время, чтобы завершить согласование полетной информации с китайской стороной.

По данным на 4 февраля, число погибших из-за коронавируса в провинции Хубэй достигло 414, число заразившихся — 13 522 человека. Помимо КНР, заболевание было зафиксировано в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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