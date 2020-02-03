Названы даты эвакуации россиян из Китая

Эвакуация 133 россиян из Китая запланирована на 3-5 февраля. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Голикова добавила, что эвакуация будет осуществляться самолетами Воздушно-космических сил России, которые ранее поручил направить президент России Владимир Путин.

Предполагалось, что эвакуация начнется уже в субботу, 1 февраля, но, как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, необходимо время, чтобы завершить согласование полетной информации с китайской стороной.

31 января стало известно о первых двух случаях коронавируса в России — в Забайкалье и Тюменской области. Оба заболевших являются гражданами КНР. В тот же день российские власти объявили о начале эвакуации граждан из Китая и ввели дополнительные ограничения на границах.

Вирус 2019-nCoV передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомляемость и кашель с небольшой мокротой. По данным на 3 февраля, общее число жертв нового китайского коронавируса превысило 300, число зараженных — 14 тысяч, а полностью излечились 328 человек. Помимо КНР, заболевание было зафиксировано в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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