Врач оценил риск заражения россиян коронавирусом через посылки из Китая

Заражение через посылку из Китая в Россию невозможно, потому что новый коронавирус не стойкий. Так риск заражения оценил заведующий кафедрой инфекционных болезней Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) имени Пирогова профессор Владимир Никифоров. Его цитирует РИА Новости.

Как рассказал Никифоров, вне человеческого организма коронавирус живет не более двух суток.

Ранее профессор Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДФУ) Михаил Щелканов сообщил, что теоретически есть вероятность заразиться смертельным китайским коронавирусом через посылки с AliExpress, но подтвержденных случаев пока не было.

Вирус 2019-nCoV передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомляемость и кашель с небольшой мокротой. По данным на 3 февраля, общее число жертв нового китайского коронавируса превысило 300, число зараженных — 14 тысяч, а полностью излечились 328 человек. Помимо КНР, заболевание было зафиксировано в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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