Вирусолог оценил вероятность «доставки» вируса в Россию в посылках с AliExpress

Теоретически есть вероятность заразиться смертельным китайским коронавирусом через посылки с AliExpress, однако случаев заражения через почтовые отправления пока подтверждено не было. Об этом «Ленте.ру» рассказал вирусолог, профессор Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета (ДФУ) Михаил Щелканов.

«Чихнул носитель — капельки осели на поверхности поручня лестницы. Вы прошли, коснулись рукой перил, а потом потрогали свои слизистые: рот, нос, глаза. И то же самое, если вдруг капельки аэрозоля осядут на поверхности предмета, пересылаемого по почте», — объяснил Щелканов. По его оценке, осевший на какой-либо поверхности вирус может продержаться до двух суток — это зависит от влажности, температуры воздуха, а также от прямого попадания солнечных лучей.

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«Тут каждый человек в меру своей мнительности должен поступать. Я, например, сам получаю посылки из Китая», — сказал Щелканов. Он подчеркнул, что пока ни одного случая заражения вирусом через посылку не подтверждено.

По состоянию на полночь 30 января число погибших от коронавируса в Китае выросло до 170, инфицированных — превысило 7,7 тысячи. Полностью справиться с болезнью удалось 170 пациентам. Помимо КНР, случаи заражения зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии, Финляндии и Франции.

30 января премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке и принять другие меры по борьбе с коронавирусом.

Вирус 2019-nCoV передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомляемость и кашель с небольшой мокротой. Эксперты считают, что китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года. Риск его появления оценивается как высокий. По официальным данным, пока в России нет ни одного случая заражения.

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