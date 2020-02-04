Правительство России ограничило въезд иностранцев из Китая

Правительство России временно ограничило въезд граждан иностранных государств с территории Китая в воздушных пунктах пропуска через государственную границу. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Исключением стали граждане государств-членов Евразийского экономического союза, экипажи воздушных судов, члены официальных делегаций и те, у кого есть вид на жительство в России.

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3 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин допустил депортацию иностранцев с коронавирусом. Он также сообщил, что в России имеются все необходимые лекарства и средства защиты от распространения заболевания. По его словам, российская сторона направит в Китай гуманитарную помощь.

В России заболевание выявили у двух граждан Китая, они находятся в больницах Забайкалья и Тюмени. Вирус 2019-nCoV передается от человека к человеку. К основным симптомам инфекции относят повышенную температуру, утомляемость и кашель с небольшой мокротой. Помимо КНР, заболевание было зафиксировано в 23 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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