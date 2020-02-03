Россиянам рассказали о распространении коронавируса через продукты

Коронавирус, от которого погибли несколько сотен человек, не распространяется через продукты: заразиться можно только при непосредственном контакте с инфицированным. Еда, которая продается в магазинах, для россиян безопасна. Об этом сообщил директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко, его слова приводит РИА Новости.

«Согласно данным как российских, так и зарубежных организаций, коронавирус не распространяется через предметы, им можно заразиться только при прямом контакте с носителем инфекции. Продукты, приобретаемые в магазинах, безопасны», — заключил он, добавив, что безопасность продуктов проверяют как на границе, так и в самих магазинах.

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Ранее стало известно, что розничная сеть «Магнит» приостановила поставки фруктов и овощей из Китая. Ретейлеры («Магнит» и X5, который управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и гипермаркетами «Карусель») намерены поменять поставщиков на фоне распространения коронавируса. Представитель X5 уточнил, что речь идет в основном о непродовольственных товарах: из продовольствия компания импортирует только имбирь и чеснок. При этом «Магнит» отметил сложности с доставкой товаров: раньше в магазинах продавались перец, виноград, томаты, помело и мандарины из КНР, но сейчас их заменили на товары из Марокко, Турции и Израиля.

По состоянию на 3 февраля коронавирус 2019-nCoV диагностирован в Китае более чем у 17 тысяч человек, погиб 361 человек. За пределами Китая заболели более 100 человек. В России заболевание выявили у двух граждан Китая, в настоящий момент они находятся в больницах Забайкалья и Тюмени.

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