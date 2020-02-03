Новый коронавирус стал смертельнее атипичной пневмонии

От пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV, скончались больше людей, чем от смертельной атипичной пневмонии, эпидемия которой произошла в Китае в 2002-2003 годах. Эти данные подтверждаются на портале BNO News, который ссылается на официальные источники.

По указанной информации, на момент публикации новости от коронавируса погибли 362 человека. За всю эпидемию атипичной пневмонии в Китае умерли 349 пациентов.

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О вспышке пневмонии неизвестного происхождения стало известно в декабре 2019-го. Доказано, что болезнь может передаваться от человека к человеку. Большинство случаев заражения смертельным вирусом зарегистрировано в городе Ухань, однако инфицированные пациенты обнаружены в десятках стран мира.

Россия приостановила движение всех пассажирских поездов в сообщении с Китаем в связи с обострением ситуации с коронавирусом. С 1 февраля также приостановлено авиасообщение с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу и регулярных рейсов линий КНР в Шереметьево.

В Приморском крае началась эвакуация россиян из Китая. Для этих целей открыты три автомобильных пункта пропуска через российско-китайскую границу. Президент России Владимир Путин также поручил направить в КНР самолеты Воздушно-космических сил (ВКС).

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