Китайский дипломат провел параллель между коронавирусом и Холокостом

Исполняющий обязанности китайского посла в Израиле Дай Юймин провел параллель между вспышкой коронавируса и Холокостом. Об этом сообщает The Times of Israel.

Дипломат выразил надежду, что Израиль не закроет свои границы для китайцев из-за коронавируса, как Пекин не закрыл двери для евреев во время Холокоста. «Это напоминает о Второй мировой войне, Холокосте, самых черных днях истории человечества. Миллионы евреев были убиты, многим был закрыт въезд в другие страны. Некоторые страны открыли свои двери, одной из них был Китай», — заявил Юймин.

Позже китайское посольство принесло извинения за слова дипломата.

Ранее власти Израиля не пустили в страну прибывших из России 35 граждан Китая и отправили их обратным рейсом в Москву из-за опасения распространения коронавируса. Находившихся в том же самолете граждан Израиля направили на медицинское обследование.

По данным на 2 февраля, общее число жертв нового китайского коронавируса превысило 300, количество зараженных увеличилось до 14 380, полностью излечились 328 человек. Помимо КНР, заболевание было зафиксировано в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

В конце декабря китайские власти зафиксировали в городе Ухань вспышку коронавируса 2019-nCoV. В закрытом на карантин промышленном центре находятся более тысячи иностранцев. Зарубежные страны, включая США и Японию, спецрейсами вывозят своих граждан. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку.

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