Вернувшихся из Китая российских студентов отправили учиться дистанционно

Четверых студентов Мининского университета в Нижнем Новгороде отправили на дистанционное обучение по возвращении из Китая. Об этом сообщается на сайте вуза.

Учащиеся находились по обмену в городах Уху и Цзыбо. Отмечается, что все студенты чувствуют себя хорошо, однако было принято решение о временном карантине.

Один из студентов рассказал, что в китайском университете в связи со вспышкой коронавируса каждому учащемуся был выдан комплект масок. Также студентам измеряли температуру и организовали доставку еды в общежитие.

С 1 февраля Россия остановила авиасообщение с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов линий КНР в Шереметьево. В Приморском крае началась эвакуация россиян из Китая. Для этих целей открыты три автомобильных пункта пропуска через российско-китайскую границу. Президент России Владимир Путин также поручил направить в КНР самолеты Воздушно-космических сил (ВКС).

По данным на 2 февраля, общее число жертв нового китайского коронавируса превысило 300, количество зараженных увеличилось до 14 380, полностью излечились 328 человек. Помимо КНР, заболевание было зафиксировано в 23 странах, в том числе в России. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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