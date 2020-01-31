Американская авиакомпания приостановила рейсы на материковый Китай и обратно

Авиакомпания American Airlines приостановила все рейсы на материковый Китай и обратно в связи со вспышкой коронавируса, опубликовав соответствующее заявление на своем сайте.

С 31 января по 27 марта самолеты компании не будут осуществлять полеты на материковый Китай на основании предупреждения Госдепартамента США об опасности. В конце марта авиакомпания вновь оценит ситуацию, также по мере необходимости будут вноситься изменения.

Ранее Россия закрыла практически все авианаправления в Китай в связи с обострением ситуации с коронавирусом, за исключением регулярных маршрутов авиакомпании «Аэрофлот» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также регулярных китайских авиалиний в московский аэропорт Шереметьево.

О том, что Белый дом может приостановить все авиарейсы между США и Китаем из-за растущего числа жертв коронавируса, сообщалось 29 января. Представители администрации президента США Дональда Трампа заявили журналистам, что рассматриваются различные меры по сдерживанию распространения китайского вируса.

Большинство подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV зафиксировано в Китае, инфицированные есть во всех регионах КНР, включая Тибет. По последним данным, вирусом заражены почти 10 тысяч человек, 213 скончались. 171 пациент полностью излечился. Инфекция добралась до США, Великобритании, некоторых европейских стран и государств юго-восточной Азии. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой.

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