Пассажир с подозрением на коронавирус прилетел в Москву

Пассажир с подозрением на смертельный коронавирус прилетел в московский аэропорт Шереметьево. Об этом в пятницу, 31 января, со ссылкой на источник сообщает Telegram-канал LShot.

По его информации, турист прибыл рейсом из Бангкока. Известно, что ему стало плохо во время полета. Собеседник канала также отметил, что воздушное судно совершило посадку на удаленной стоянке, «чтобы уменьшить возможные риски». В настоящее время борт ожидает бригада медиков.

В то же время в пресс-службе Шереметьево «Ленте.ру» сообщили, что пока не располагают информацией о произошедшем.

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Ранее стало известно о том, что на территории России выявлены первые двое зараженных коронавирусом. Больные находятся в Забайкалье и Тюменской области. Оба являются гражданами Китая. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, их состояние стабильное, без клинических проявлений и температуры.

Большинство подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV зафиксировано в Китае, инфицированные выявлены во всех регионах КНР, включая Тибет. По последним данным, вирусом заражены почти 10 тысяч человек, 213 скончались; 171 пациент полностью излечился. Инфекция добралась до США, Великобритании, некоторых европейских стран и государств юго-восточной Азии. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой.

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