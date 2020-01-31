Появились подробности состояния пассажира с симптомами коронавируса в Москве

Пассажира с подозрением на смертельный коронавирус, прилетевшего в московский аэропорт Шереметьево, изолировали и поместили в больницу. Об этом в пятницу, 31 января, сообщает информированный источник, передает «Интерфакс».

Согласно предварительным данным, медики не подтвердили диагноз у путешественника. «Экспресс-анализ не подтвердил у пассажира коронавирус. Ему будут сделаны дополнительные тесты», — пояснил собеседник агентства.

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О прибытии в российскую столицу авиапассажира с симптомами коронавируса сообщалось ранее 31 января. По данным LShot, турист прилетел рейсом из Бангкока. Известно, что ему стало плохо во время полета. Воздушное судно совершило посадку на удаленной стоянке, «чтобы уменьшить возможные риски».

В то же время в пресс-службе Шереметьево «Ленте.ру» сообщили, что не располагают информацией о произошедшем.

Большинство подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV зафиксировано в Китае, инфицированные выявлены во всех регионах КНР, включая Тибет. По последним данным, вирусом заражены почти 10 тысяч человек, 213 скончались; 171 пациент полностью излечился. Инфекция добралась до США, Великобритании, некоторых европейских стран и государств юго-восточной Азии. Известно, что вирус способен передаваться от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, быстрая утомляемость и кашель с мокротой.

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