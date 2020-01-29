Белый дом захотел отменить все авиарейсы между США и Китаем

Белый дом может приостановить все авиарейсы между США и Китаем из-за растущего числа жертв коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.

Представители администрации президента США Дональда Трампа заявили журналистам, что рассматриваются различные меры по сдерживанию распространения китайского вируса. Сейчас на повестке временный запрет полетов между Соединенными Штатами и Китаем, окончательное решение еще не принято. Отмечается, что United Airlines уже объявила отмену десятков рейсов в Гонконг и материковый Китай в следующем месяце. Также авиакомпании сообщили о снизившемся спросе на полеты в Китай.

Ранее в январе российская авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила полеты на остров Хайнань, который считается любимым курортом россиян в Китае, в связи со вспышкой коронавируса. Кроме того, представители перевозчика пообещали вернуть денежные средства за авиабилеты в КНР, приобретенные до 24 января на вылеты до 7 февраля. Также полеты в Китай приостановила авиакомпания Nordwind.

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Ранее сообщалось, что число жертв коронавируса за сутки выросло на четверть. Всего от китайского вируса погиб 131 человек. По состоянию на 29 января количество зараженных достигло 3 554 человек, включая 840 новых случаев коронавируса в провинции Хубэй.

Первый случай заражения был зафиксирован в китайском городе Ухань. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, утомление и кашель с мокротой.

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