Число жертв коронавируса за сутки выросло на четверть

Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй за сутки возросло на четверть, скончались еще 25 человек. Об этом сообщает местный телеканал CGTN на своей странице в Twitter .

Всего от китайского вируса погиб 131 человек. По состоянию на 29 января количество зараженных достигло 3 554 человек, включая 840 новых случаев коронавируса в провинции Хубэй.

Ранее стало известно, что новый китайский вирус может появиться в России в середине февраля 2020 года.

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Во вторник, 28 января, число жертв коронавируса 2019-nCoV, вспышка которого произошла в Китае, превысило 100 человек, на тот момент жертвами 2019-nCoV стали 106 человек.

Первый случай заражения был зафиксирован в китайском городе Ухань. Случаи заражения, помимо Китая, зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии. Вирус передается от человека к человеку. Его симптомами являются повышенная температура, утомление и кашель с мокротой.

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