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12:41, 31 июля 2026 (обновлено: 12:49, 31 июля 2026)Путешествия

Подозреваемые в похищении россиян в Таиланде переоделись в полицейскую форму и сбежали

Подозреваемые в похищении россиян в Таиланде сбежали в полицейской форме
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: ISEN STOCKER / Shutterstock / Fotodom

Подозреваемые в похищении брата и сестры из России в Таиланде переоделись в полицейскую форму и сбежали. Об этом пишет Baza.

Уточняется, что правоохранители узнали возможных похитителей 22-летней Дианы и 17-летнего Романа из Тюмени на контрольно-пропускном пункте в провинции Чантхабури. Один из них — ранее судимый за хранение оружия и похищение несовершеннолетнего ребенка мужчина по имени Понг — оделся в полицейскую форму и фуражку, чтобы не вызвать подозрений.

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Поняв, что их раскрыли, злоумышленники прибавили скорость и прорвались через КПП. Началась погоня, которая продолжалась 10 километров. Подозреваемым удалось скрыться, съехав на второстепенную дорогу. После этого полиция подняла тревогу в приграничных районах. По версии следствия, мужчины пытаются выехать в Камбоджу по проселочным дорогам и естественным пограничным переходам.

Брат и сестра из России пропали без вести в Таиланде 26 июля. Их мопед нашли разобранным и закопанным в землю. Похитителям удалось скрыться от полиции, их сообщников задержали.

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