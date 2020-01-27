Российские авиакомпании приостановили полеты в Китай из-за смертельного вируса

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила полеты на остров Хайнань, который считается любимым курортом россиян в Китае, в связи со вспышкой коронавируса. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале перевозчика.

«С 27 января авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает полетную программу на остров Хайнань (Хайкоу) из Екатеринбурга и Тюмени на неопределенный срок. Полеты будут возобновлены после нормализации эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении.

Кроме того, представители перевозчика пообещали вернуть денежные средства за авиабилеты в Китай, приобретенные до 24 января на вылеты до 7 февраля.

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Также, по информации «Интерфакса», полеты в Китай приостановила авиакомпания Nordwind, которая осуществляла перевозки из Санкт-Петербурга и Иркутска в Гуанчжоу.

24 января Ростуризм рекомендовал россиянам отказаться от туров в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Путешественникам, которые уже находятся в Китае, посоветовали не выходить из гостиниц и отелей «за исключением случаев организованного туроператором трансфера до аэропорта вылета».

По последним данным, в мире насчитывается 2835 случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 81 летальный исход. Большинство случаев инфицирования произошли в Китае. Заболевание выявлено и за пределами КНР — в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. Власти Китая изолировали жителей городов Ухань, Хуанган и Эчжоу для того, чтобы ограничить распространение болезни.

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