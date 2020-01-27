Россиянам предложили запретить ездить в Китай

Поездки российских туристов в Китай нужно временно прекратить. С таким предложением к министру иностранных дел Сергею Лаврову обратился лидер ЛДПР Владимир Жириновский, пишет газета «Известия».

По мнению депутата, пока распространяющийся по Китаю новый коронавирус не будет локализован, граждане должны воздержаться от контактов с иностранцами. «До сих пор нет однозначной позиции, насколько вирус опасен и как велики риски масштабной эпидемии», — поясняет парламентарий.

Кроме того, Жириновский считает необходимым установить в России такие превентивные ограничительные меры, как запреты на посещение крупных магазинов, театров, а также отменить любые массовые скопления людей.

Ранее Ростуризм рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в КНР до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Роспотребнадзор, в свою очередь, перечислил ряд советов, как уберечься от коронавируса.

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