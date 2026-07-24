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19:32, 24 июля 2026 (обновлено: 19:36, 24 июля 2026)Мир

Иран заявил о подготовке для США бесплатных билетов в ад

Иран пообещал уничтожать по одному военному США за каждого иранца, пострадавшего от ударов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Иран будет уничтожать по одному американскому военнослужащему за каждого иранца, ставшего жертвой атаки США. Об этом сообщил командующий центральным штабом Вооруженных сил Исламской Республики Али Абдоллахи, передает Mehr.

«Мы считаем, что с этого момента вступает в силу и будет применяться следующая формула, которую мы уже доказали на практике: за каждую жертву среди граждан Исламской Республики Иран, один американский военнослужащий будет уничтожен. Мы подготовили для вас бесплатные билеты в ад», — заявил военный.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об уничтожении центра обработки данных Amazon на территории Бахрейна. Отмечается, что удары были нанесены в ответ на атаку США по строящимся объектам атомной станции и гражданскую инфраструктуру в Дарховейне, расположенную на юго-западе страны.

Также Вооруженные силы Ирана заявили, что нанесли удары по местам проживания американских военных на базах в Бахрейне и Иордании.

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