Иран ударил по местам проживания военных США на Ближнем Востоке

Press TV: Иран нанес удары по местам проживания военных США в Бахрейне и Иордании

Вооруженные силы (ВС) Ирана заявили, что нанесли удары по местам проживания американских военных на базах в Бахрейне и Иордании. Об этом сообщает Press TV.

«Ударные дроны [армии Ирана] нанесли удары по резервуарам для хранения топлива, складам оборудования, крупным ангарам и жилым помещениям американских военнослужащих на авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне», — говорится в публикации.

Как утверждается, целью иранских беспилотников также стали объекты на территории американской военной базы Аль-Азрак в Иордании.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США сообщило об очередной серии ударов по военным целям в Иране.