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09:10, 24 июля 2026 (обновлено: 09:11, 24 июля 2026)Мир

Иран ударил по местам проживания военных США на Ближнем Востоке

Press TV: Иран нанес удары по местам проживания военных США в Бахрейне и Иордании
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Ирана заявили, что нанесли удары по местам проживания американских военных на базах в Бахрейне и Иордании. Об этом сообщает Press TV.

«Ударные дроны [армии Ирана] нанесли удары по резервуарам для хранения топлива, складам оборудования, крупным ангарам и жилым помещениям американских военнослужащих на авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне», — говорится в публикации.

Как утверждается, целью иранских беспилотников также стали объекты на территории американской военной базы Аль-Азрак в Иордании.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США сообщило об очередной серии ударов по военным целям в Иране.

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