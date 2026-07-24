Иран ударил по местам проживания военных США на Ближнем Востоке

Вооруженные силы (ВС) Ирана заявили, что нанесли удары по местам проживания американских военных на базах в Бахрейне и Иордании. Об этом сообщает Press TV.
«Ударные дроны [армии Ирана] нанесли удары по резервуарам для хранения топлива, складам оборудования, крупным ангарам и жилым помещениям американских военнослужащих на авиабазе Шейх-Иса в Бахрейне», — говорится в публикации.
Как утверждается, целью иранских беспилотников также стали объекты на территории американской военной базы Аль-Азрак в Иордании.
Ранее Центральное командование Вооруженных сил США сообщило об очередной серии ударов по военным целям в Иране.