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19:26, 24 июля 2026 (обновлено: 19:32, 24 июля 2026)Путешествия

Туристы попали в ДТП во время сафари в Турции и вылетели из окон

The Sun: Автобус с туристами попал в ДТП во время сафари в Алании
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Автобус с туристами съехал с дороги во время сафари в Турции и попал в ДТП, несколько человек вылетели из окон машины. Об этом сообщила газета The Sun.

Инцидент произошел в Алании 23 июля около 15:00 по местному времени. В момент аварии в автобусе находились шесть взрослых пассажиров и шесть детей, большинство из которых были британскими туристами.

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Семьи отправились в сафари через Таврские горы из Тюрклера. По пути они стали участниками «водной битвы» с другим микроавтобусом, в результате чего водитель потерял управление. «Это было ужасно. Было много крови и сломанных костей. Автобус перевернулся примерно три раза и упал на бок», — рассказал изданию очевидец.

Некоторые туристы оказались подвешены вниз головой на ремнях безопасности в помятой машине. Путешественники из другого микроавтобуса помогли вытащить пострадавших, среди которых оказался шестимесячный ребенок и 13-летняя девочка. Уточняется, что в аварии выжили все пассажиры, при этом они получили различные травмы.

«Это испортило нам отпуск. Мы не чувствуем себя в безопасности на этих дорогах. В автобусе, который заменил наш, и ехал обратно в отель, мы все дрожали от страха», — добавил очевидец.

Ранее 31 пассажир пострадал в ДТП с автобусом на рейсе из Стамбула в Кушадасы в Турции. Транспорт врезался в ограждение и перевернулся.

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