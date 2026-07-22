Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:24, 22 июля 2026 (обновлено: 10:34, 22 июля 2026)Путешествия

Десятки людей пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Турции

TRT Haber: 31 пассажир пострадал в ДТП с автобусом на рейсе из Стамбула в Кушадасы
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Rmznbld / Shutterstock / Fotodom

Десятки человек пострадали на междугороднем рейсе в Турции — пассажирский автобус угодил в аварию на трассе. Об этом сообщило издание TRT Haber.

ДТП произошло Кютахье утром 22 июля. Следовавший из Стамбула в Кушадасы автобус врезался в ограждение и перевернулся, в результате чего пострадал 31 пассажир. О жертвах не сообщается.

Пострадавшим оказали помощь на месте происшествия, затем всех госпитализировали. Участок трассы Кютахья — Афьонкарахисар на время работы экстренных служб закрывали. На данный момент проезд свободен.

Ранее автобус с китайскими туристами попал в ДТП в России. Трагедия произошла вблизи поселка Листвянка на Байкальском тракте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Моя работа — война». Сырский опубликовал прощальное письмо после отставки с поста главкома ВСУ. За что он похвалил себя?
    Российский полицейский ответит за совершенные уголовником грабежи и убийства
    В Израиле назвали условие для вступления в американо-иранскую войну
    Уехавшая в США блогерша узнала пол будущего ребенка и «офигела»
    В России дали характеристику новому главкому ВСУ
    Невролог раскрыла признаки требующей вызова скорой помощи головной боли
    Раскрыты подробности атаки российских войск на Одессу
    Орнелла Мути станет россиянкой
    Десятки людей пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Турции
    Газманов оценил мем про ворующих его мысли цыган
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok