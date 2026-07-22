Десятки людей пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Турции

TRT Haber: 31 пассажир пострадал в ДТП с автобусом на рейсе из Стамбула в Кушадасы

Десятки человек пострадали на междугороднем рейсе в Турции — пассажирский автобус угодил в аварию на трассе. Об этом сообщило издание TRT Haber.

ДТП произошло Кютахье утром 22 июля. Следовавший из Стамбула в Кушадасы автобус врезался в ограждение и перевернулся, в результате чего пострадал 31 пассажир. О жертвах не сообщается.

Пострадавшим оказали помощь на месте происшествия, затем всех госпитализировали. Участок трассы Кютахья — Афьонкарахисар на время работы экстренных служб закрывали. На данный момент проезд свободен.

Ранее автобус с китайскими туристами попал в ДТП в России. Трагедия произошла вблизи поселка Листвянка на Байкальском тракте.