Автобус с китайскими туристами попал в ДТП в регионе России

Водитель не выжил в ДТП с туристическим автобусом в Иркутской области

Автобус с китайскими туристами попал в ДТП с внедорожником в Иркутской области. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах региона.

Трагедия произошла вечером 20 июля вблизи поселка Листвянка на Байкальском тракте. Автомобиль Mitsubishi Pajero врезался в туристический автобус, в результате чего 59-летний водитель внедорожника не выжил. В Иркутской епархии сообщили, что им оказался настоятель храма села Хомутово Вячеслав Пушкарев.

Водителю автобуса и туристам не понадобилась медицинская помощь на месте ДТП. При этом позже несколько отдыхающих из Китая все же обратились к медикам. У них зафиксировали травмы, не несущие угрозу жизни. По факту произошедшего начата проверка.

Ранее 40 граждан Северной Кореи попали в ДТП с «Газелью» в России. Сообщалось, что водитель мог уснуть за рулем.