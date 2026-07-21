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10:17, 21 июля 2026Путешествия

Автобус с китайскими туристами попал в ДТП в регионе России

Водитель не выжил в ДТП с туристическим автобусом в Иркутской области
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Автобус с китайскими туристами попал в ДТП с внедорожником в Иркутской области. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах региона.

Трагедия произошла вечером 20 июля вблизи поселка Листвянка на Байкальском тракте. Автомобиль Mitsubishi Pajero врезался в туристический автобус, в результате чего 59-летний водитель внедорожника не выжил. В Иркутской епархии сообщили, что им оказался настоятель храма села Хомутово Вячеслав Пушкарев.

Водителю автобуса и туристам не понадобилась медицинская помощь на месте ДТП. При этом позже несколько отдыхающих из Китая все же обратились к медикам. У них зафиксировали травмы, не несущие угрозу жизни. По факту произошедшего начата проверка.

Ранее 40 граждан Северной Кореи попали в ДТП с «Газелью» в России. Сообщалось, что водитель мог уснуть за рулем.

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