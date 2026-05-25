Названа предварительная причина ДТП с 40 северокорейцами в России

Водитель российского автобуса с северокорейцами перед ДТП мог уснуть за рулем

Водитель автобуса с 40 северокорейцами перед ДТП в Нижегородской области мог уснуть за рулем. Предварительную причину аварии, в которую попали иностранцы в России, назвал Telegram-канал Shot.

По данным источника, мужчина заявил, что инцидент произошел из-за водителя «Газели», которая ехала впереди. По его словам, грузовик якобы совершил резкий маневр, после чего автобус въехал в него, а затем вылетел на встречную полосу и упал в кювет.

Как пишет Telegram-канал, у пострадавших рабочих из КНДР диагностировали травмы легкой степени тяжести. Их осмотрели врачи, и сейчас они ждут резервный автобус.

Авария произошла утром 25 мая на 563-м километре трассы М12 «Восток». Рейсовый транспорт с иностранцами направлялся в Татарстан и вылетел в кювет.