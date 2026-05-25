Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:22, 25 мая 2026Путешествия

Названа предварительная причина ДТП с 40 северокорейцами в России

Водитель российского автобуса с северокорейцами перед ДТП мог уснуть за рулем
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал SHOT

Водитель автобуса с 40 северокорейцами перед ДТП в Нижегородской области мог уснуть за рулем. Предварительную причину аварии, в которую попали иностранцы в России, назвал Telegram-канал Shot.

По данным источника, мужчина заявил, что инцидент произошел из-за водителя «Газели», которая ехала впереди. По его словам, грузовик якобы совершил резкий маневр, после чего автобус въехал в него, а затем вылетел на встречную полосу и упал в кювет.

Как пишет Telegram-канал, у пострадавших рабочих из КНДР диагностировали травмы легкой степени тяжести. Их осмотрели врачи, и сейчас они ждут резервный автобус.

Авария произошла утром 25 мая на 563-м километре трассы М12 «Восток». Рейсовый транспорт с иностранцами направлялся в Татарстан и вылетел в кювет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал заявление после удара возмездия ВС России

    Россиянин попал под следствие за пропаганду в мессенджере

    Одну из пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске доставили в Москву

    Охваченный огнем хостел в Москве попал на видео

    Родившая от Козловского актриса подала на него в суд

    Российское село оказалось на грани затопления

    Победа «Баварии» в Кубке Германии принесла россиянину 5,7 миллиона рублей

    Названа оптимальная яркость экрана смартфона

    Колумбийский наркоторговец сел в России почти на 10 лет

    Ссора россиянина с братом через 15 лет привела его в колонию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok