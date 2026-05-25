Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:15, 25 мая 2026Силовые структуры

В России назначен замминистра внутренних дел

Президент России Путин назначил генерала Макарова замминистра внутренних дел
Варвара Митина (редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Макарова заместителем министра внутренних дел. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным издания, в среду, 26 мая, Макарова представят коллективу. С 2017 года генерал-майор занимал должность заместителя начальника Главного управления МВД по Москве — начальника тыла. С 1987 по 1993 год Макаров служил в Вооруженных силах России. Далее она поступил на службу в органы внутренних дел.

Должность замминистра внутренних дел до этого занимал генерал-полковник полиции Виталий Шулика. Сообщалось, что теперь он назначен заместителем министра обороны России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал заявление после удара возмездия ВС России

    18-летняя чеченка из многодетной семьи ушла из дома ночью и пропала

    Ведущая «Играй, гармонь любимая!» устроила скандал в пекарне и раскричалась на сотрудников

    Самолет разбился в российском регионе

    Оставшаяся с младенцем на руках россиянка ушла на СВО после слов мужа

    В Армении высказались о связи приезда Рубио с предстоящими выборами

    В Великобритании пришли в ужас из-за удара ВСУ по колледжу в Старобельске

    Иран раскрыл роль России в переговорах с США

    Иран ответил на угрозы Трампа фразой «у нас есть более важные дела»

    На Украине заметили советский вертолет-амфибию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok