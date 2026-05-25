В России назначен замминистра внутренних дел

Президент России Путин назначил генерала Макарова замминистра внутренних дел

Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора внутренней службы Алексея Макарова заместителем министра внутренних дел. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным издания, в среду, 26 мая, Макарова представят коллективу. С 2017 года генерал-майор занимал должность заместителя начальника Главного управления МВД по Москве — начальника тыла. С 1987 по 1993 год Макаров служил в Вооруженных силах России. Далее она поступил на службу в органы внутренних дел.

Должность замминистра внутренних дел до этого занимал генерал-полковник полиции Виталий Шулика. Сообщалось, что теперь он назначен заместителем министра обороны России.