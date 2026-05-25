В появлении новой ипотеки под 6 процентов увидели опасность

Депутат Аксененко: Студенческая ипотека под 6 % может стать тяжелым бременем

Появление в России студенческой ипотеки со ставкой 6 процентов годовых может стать тяжелым бременем для молодых людей без стабильного дохода. Опасность в новом виде кредитов на жилье увидел заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, пишет «Газета.Ru».

Депутат считает идею ипотеки с низким первоначальным взносом социально понятной — сейчас именно он становится главным барьером для молодых семей.

«Но снижать первый взнос можно только вместе с очень жесткой оценкой платежеспособности. Иначе мы можем получить не поддержку молодых семей, а фактически вовлечение людей в долгосрочный кредит еще до появления стабильного дохода. Студент может учиться, подрабатывать, не иметь постоянной занятости», — пояснил Аксененко.

Ключевым вопросом, по словам парламентария, остаются ежемесячные платежи по кредиту. Молодая семья будет вынуждена десятилетиями обслуживать ипотеку, оплачивать коммунальные услуги, ремонт, рождение и содержание детей.

Низкий первоначальный взнос представляет риски и для банков — чем меньше собственных средств вложил заемщик, тем выше вероятность, что при ухудшении доходов он не сможет закрыть кредит. Поэтому необходимы дополнительные механизмы защиты — подтверждение дохода семьи, ограничение максимальной долговой нагрузки, возможность привлечения родителей в качестве созаемщиков, а также отдельные условия для студенческих семей с детьми.

«На мой взгляд, если обсуждать такую меру всерьез, она должна быть не массовой "ипотекой для всех студентов", а адресной программой. В первую очередь — для студенческих семей, молодых семей с детьми, выпускников, которые уже имеют подтвержденный доход, и тех, кто остается работать в регионе после окончания учебы», — заключил Аксененко.

