Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:11, 25 мая 2026Экономика

В появлении новой ипотеки под 6 процентов увидели опасность

Депутат Аксененко: Студенческая ипотека под 6 % может стать тяжелым бременем
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

Появление в России студенческой ипотеки со ставкой 6 процентов годовых может стать тяжелым бременем для молодых людей без стабильного дохода. Опасность в новом виде кредитов на жилье увидел заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, пишет «Газета.Ru».

Депутат считает идею ипотеки с низким первоначальным взносом социально понятной — сейчас именно он становится главным барьером для молодых семей.

«Но снижать первый взнос можно только вместе с очень жесткой оценкой платежеспособности. Иначе мы можем получить не поддержку молодых семей, а фактически вовлечение людей в долгосрочный кредит еще до появления стабильного дохода. Студент может учиться, подрабатывать, не иметь постоянной занятости», — пояснил Аксененко.

Ключевым вопросом, по словам парламентария, остаются ежемесячные платежи по кредиту. Молодая семья будет вынуждена десятилетиями обслуживать ипотеку, оплачивать коммунальные услуги, ремонт, рождение и содержание детей.

Низкий первоначальный взнос представляет риски и для банков — чем меньше собственных средств вложил заемщик, тем выше вероятность, что при ухудшении доходов он не сможет закрыть кредит. Поэтому необходимы дополнительные механизмы защиты — подтверждение дохода семьи, ограничение максимальной долговой нагрузки, возможность привлечения родителей в качестве созаемщиков, а также отдельные условия для студенческих семей с детьми.

«На мой взгляд, если обсуждать такую меру всерьез, она должна быть не массовой "ипотекой для всех студентов", а адресной программой. В первую очередь — для студенческих семей, молодых семей с детьми, выпускников, которые уже имеют подтвержденный доход, и тех, кто остается работать в регионе после окончания учебы», — заключил Аксененко.

Ранее россияне признались, что их пугает ипотека до глубокой старости.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван пункт назначения для прибывшего в Россию заминированного газовоза

    Следственный комитет отреагировал на прибывший из Бельгии заминированный газовоз

    Захарова объяснила визит соперницы Лукашенко в Киев желанием «посмотреть орешник»

    В России снизилось число банкоматов

    В Норвегии обвинили европейских лидеров в лицемерии и двойных стандартах

    Стрижки из 90-х вернутся в моду летом

    Изменение скоростного ограничения на дорогах РФ предложили доверить нейросети

    В России указали на связь удара ВСУ по колледжу в ЛНР и атаки на Ярославль

    Появилось видео с прибывшего в Россию из Европы заминированного газовоза

    Названа неожиданная причина перегрева компьютера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok