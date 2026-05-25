Артиста Мариинского театра взяли под стражу за стрельбу в 11-летнего музыканта

В Санкт-Петербурге суд отправил под стражу 38-летнего жителя за стрельбу по ребенку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. По версии следствия, 23 мая мужчина из своей квартиры открыл стрельбу по мальчику на улице из пневматического газового пистолета. Поводом стал шум.

Стрелком оказался артист Мариинского театра. Ему не понравилось, что 11-летний юноша играет под окном на саксофоне. Мальчика госпитализировали с раной щеки и пулей в области подбородка, врачи ее извлекли.

