Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:15, 25 мая 2026Силовые структуры

Артиста Мариинского театра взяли под стражу за стрельбу в 11-летнего музыканта

В Петербурге артиста Мариинского театра отправили в СИЗО за стрельбу по ребенку
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В Санкт-Петербурге суд отправил под стражу 38-летнего жителя за стрельбу по ребенку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 213 («Хулиганство») УК РФ. По версии следствия, 23 мая мужчина из своей квартиры открыл стрельбу по мальчику на улице из пневматического газового пистолета. Поводом стал шум.

Стрелком оказался артист Мариинского театра. Ему не понравилось, что 11-летний юноша играет под окном на саксофоне. Мальчика госпитализировали с раной щеки и пулей в области подбородка, врачи ее извлекли.

Ранее сообщалось, что в Петербурге взяли под стражу жителя, облившего девушку кислотой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван пункт назначения для прибывшего в Россию заминированного газовоза

    Стрижки из 90-х вернутся в моду летом

    Изменение скоростного ограничения на дорогах РФ предложили доверить нейросети

    В России указали на связь удара ВСУ по колледжу в ЛНР и атаки на Ярославль

    Появилось видео с прибывшего в Россию из Европы заминированного газовоза

    Названа неожиданная причина перегрева компьютера

    Два популярных метода домашнего отбеливания зубов признали опасными

    В России оценили отказ Казахстана исполнить решение суда по иску «Нафтогаза» к «Газпрому»

    Правила полета гражданских самолетов над Москвой изменят

    Трамп захотел заключить «великую и значимую» сделку с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok