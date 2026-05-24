Артист Мариинского театра выстрелил в мальчика, игравшего под окном на саксофоне

В Санкт-Петербурге артист Мариинского театра выстрелил в 11-летнего мальчика. О случившемся пишет «Фонтанка».

Инцидент случился во дворе дома в Минском переулке. По информации издания, школьник играл под окном на саксофоне, чем навлек на себя гнев соседа. Выстрел был совершен из пневматического пистолета. Мальчика госпитализировали с раной щеки и пулей в области подбородка, врачи ее извлекли. Стрелявшим, как пишет газета, оказался 38-летний артист труппы мимического ансамбля. Артиста задержали, возбуждено дело о хулиганстве.

Ранее в другом российском городе, Сочи, мужчина выстрелил из пневматического оружия в сторону двора дома и попал в 14-летнего мальчика. Подростка доставили в больницу, он получил ранения руки и груди. Стрелка задержали, возбуждено уголовное дело.

Житель Абакана открыл стрельбу по подросткам, устав от их громкого разговора. Будучи в нетрезвом состоянии, мужчина требовал молодежь быть потише, а после достал пневматическое ружье и выстрелил. Пуля попала в спину 12-летнему мальчику.