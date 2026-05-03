23:42, 2 мая 2026Силовые структуры

В российском городе мужчина выстрелил в подростка и ранил его

В Сочи задержали мужчину, выстрелившего в подростка из пневматики
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Сочи мужчина выстрелил из пневматического оружия в сторону двора дома и попал в 14-летнего подростка. Мальчик попал в больницу, а стрелка оперативно задержали, сообщили в пресс-службе СУСК России по Краснодарскому краю.

Как стало известно, инцидент произошел днем 30 апреля. Стрелявший — 55-летний местный житель. Он вел огонь из помещения в многоквартирном доме. Подросток получил ранения руки и груди и был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

«Фигурант, находясь в помещении многоквартирного дома, расположенного на улице Гагарина в городе Сочи, используя малозначительный повод, из хулиганских побуждений произвел один выстрел из пневматического оружия в сторону двора дома, попав в 14-летнего подростка», — рассказали в ведомстве.

После задержания в квартире стрелявшего провели обыск и обнаружили там орудие преступление, которое затем изъяли. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Расследование продолжается.

