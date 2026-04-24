13:29, 24 апреля 2026

Ссора в российском баре закончилась стрельбой

Ссора в российском баре закончилась стрельбой
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В Улан-Удэ ссора в баре закончилась стрельбой. Об этом пишет Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, ЧП произошло накануне. Мужчина и подросток поссорились в баре «Сфера» на улице Сахьяновой. Конфликт быстро перешел на улицу и перерос в драку. Во время потасовки 17-летний злоумышленник достал пневматический пистолет и выстрелил в оппонента.

Мужчина получил ранение ноги, но успел сбежать до приезда полицейских. Стрелявшего задержали и доставили в отдел. Сейчас сотрудники разбираются, что именно там произошло.

Ранее в рабочем поселке Светлый Яр в Волгоградской области мужчина устроил стрельбу на улице.

