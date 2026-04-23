Мужчина устроил стрельбу на улице российского поселка

В поселке под Волгоградом мужчина из ревности убил любовника, он задержан

В рабочем поселке Светлый Яр в Волгоградской области мужчина устроил стрельбу на улице, по предварительным данным, один человек пострадал. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

ЧП на почве ревности произошло в Светлом Яре 23 апреля. Бывший муж местной жительницы открыл огонь по нынешнему сожителю женщины. Мужчина получил летальное ранение, также пострадала экс-жена. Стрелок задержан.

Трагедия развернулась рядом со школой и детским садом, уточняет V1.ru со слов очевидцев. «Я собиралась детей из школы забрать. Их не отдают. Закрыто все: детсады, администрация, школы», — рассказала местная жительница рабочего поселка.

В районе вводился план «Перехват» для задержания преступника, в школе, где учится ребенок подозреваемого, был выставлен полицейский кордон. Сейчас обстановка в районе стабильная, спокойная.

Ранее, 16 апреля, полицейские приехали в поселок Аккермановка Оренбургской области, чтобы блокировать находившегося в федеральном розыске мужчину. Тот открыл по ним огонь из огнестрельного оружия. Один полицейский не выжил, трое ранены.