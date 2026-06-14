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10:17, 14 июня 2026Бывший СССР

Командование ВСУ не поверило в окружение украинских сил в Константиновке

РИА Новости: ВСУ не поверили в окружение украинских сил в Константиновке
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Andrii Marienko / AP

Украинское командование не верило в то, что штурмовики 4-й бригады Южной группировки войск Вооруженных сил (ВС) России зашли в Константиновку. Об этом рассказал командир штурмовой роты полка 1194 с позывным Яриус, пишет РИА Новости.

В публикации отмечается, что солдаты ВС России использовали тактику малых диверсионных групп при заходе в город. Именно это и помогло им производить зачистку и продвигаться вглубь Константиновки.

Несколько тяжело раненных военнослужащих Вооруженных сил Украины умерли из-за отсутствия необходимой медицинской помощи после принудительной выписки из госпиталей в Сумской области.

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