Раненые бойцы ВСУ умирают после принудительной выписки из госпиталей в Сумской области

Несколько тяжело раненных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) умерли из-за отсутствия необходимой медицинской помощи после принудительной выписки из госпиталей Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в российских силовых структурах уточнил, что в связи с большим числом раненых солдат ВСУ длительность лечения в госпиталях Сумской области не может превышать трех недель. Поэтому после выписки бойцы умирают из-за недостаточного количества помощи.

Ранее попавший в российский плен военнослужащий ВСУ Леонид Тарасенко поделился, что многие жители Сумской области хотят, чтобы регион стал частью России. «Потому что в области у нас много ребят, кто ездит на работу в Россию», — сказал он.