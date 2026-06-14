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08:20, 14 июня 2026Бывший СССР

Названа причина гибели раненых солдат ВСУ в Сумской области

Раненые бойцы ВСУ умирают после принудительной выписки из госпиталей в Сумской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Несколько тяжело раненных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) умерли из-за отсутствия необходимой медицинской помощи после принудительной выписки из госпиталей Сумской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник в российских силовых структурах уточнил, что в связи с большим числом раненых солдат ВСУ длительность лечения в госпиталях Сумской области не может превышать трех недель. Поэтому после выписки бойцы умирают из-за недостаточного количества помощи.

Ранее попавший в российский плен военнослужащий ВСУ Леонид Тарасенко поделился, что многие жители Сумской области хотят, чтобы регион стал частью России. «Потому что в области у нас много ребят, кто ездит на работу в Россию», — сказал он.

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