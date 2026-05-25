Суд определил судьбу облившего россиянку кислотой

В Петербурге арестовали облившего девушку кислотой

В Петербурге арестовали мужчину, облившего девушку кислотой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Он обвиняется по статье 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

Все произошло в субботу, 23 мая. Мужчина пришел в квартиру экс-возлюбленной на Железноводской улице и поссорился с ней. Во время конфликта он облил девушку кислотой, нанес порезы и выстрелил из сигнального пистолета. Сейчас пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Мужчине предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что облившего россиянку кислотой задержали.