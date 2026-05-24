Облившего россиянку кислотой задержали

Полиция задержала петербуржца, облившего бывшую девушку кислотой

Сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя Санкт-Петербурга, который приревновал бывшую девушку и облил ее кислотой. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Все произошло в субботу, 23 мая. Мужчина пришел в квартиру экс-возлюбленной на Железноводской улице и поссорился с ней. Во время конфликта он облил девушку кислотой, порезал ее и выстрелил из сигнального пистолета. Сейчас пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии.

После содеянного злоумышленник скрылся, но его смогли быстро задержать. Сейчас он находится в отделе полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что мужчина целый год преследовал бывшую возлюбленную, угрожал ей и требовал вернуться. После нападения он заявил ее новому парню, что девушки уже нет в живых.

