Силовые структуры
17:30, 24 мая 2026

Облившего россиянку кислотой задержали

Полиция задержала петербуржца, облившего бывшую девушку кислотой
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Сотрудники полиции задержали 27-летнего жителя Санкт-Петербурга, который приревновал бывшую девушку и облил ее кислотой. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Все произошло в субботу, 23 мая. Мужчина пришел в квартиру экс-возлюбленной на Железноводской улице и поссорился с ней. Во время конфликта он облил девушку кислотой, порезал ее и выстрелил из сигнального пистолета. Сейчас пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии.

После содеянного злоумышленник скрылся, но его смогли быстро задержать. Сейчас он находится в отделе полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что мужчина целый год преследовал бывшую возлюбленную, угрожал ей и требовал вернуться. После нападения он заявил ее новому парню, что девушки уже нет в живых.

