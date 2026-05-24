13:43, 24 мая 2026Силовые структуры

Россиянин облил бывшую девушку кислотой спустя год после расставания

Петербуржец приревновал экс-возлюбленную и облил ее кислотой, она в реанимации
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Житель Санкт-Петербурга облил бывшую возлюбленную кислотой и порезал ножом. Как сообщает Telegram-канал «112», мужчиной двигала ревность.

Пара рассталась около года назад, но мужчина не мог с этим смириться — он преследовал бывшую девушку, угрожал ей и требовал вернуться. В субботу, 23 мая, он ворвался к ней в квартиру с арсеналом: ножом, пистолетом, кислотой и газовым баллончиком. Злоумышленник порезал девушку и облил ее голову кислотой. Соседка по квартире пыталась остановить его, но тоже пострадала от химиката.

Сейчас пострадавшая находится в реанимации. Ее новому парню нападавший сообщил, что девушки уже нет в живых.

Ранее 35-летний киллер Эдуард Сердюк, который облил многодетную мать кислотой на Урале, заключил контракт с Минобороны России.

