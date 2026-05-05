10:52, 5 мая 2026

Обливший многодетную мать кислотой киллер ушел на СВО

В Екатеринбурге обливший многодетную мать кислотой киллер ушел на СВО
Владимир Седов

Кадр: Евгений Кошек / E1.RU

В Екатеринбурге 35-летний киллер Эдуард Сердюк, находившийся под следствием в СИЗО-1, заключил контракт с Минобороны России. Об этом сообщает E1.RU.

По данным издания, обвиняемый отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). Его обвиняли в покушении на жизнь матери четырех детей Алены Фоминых. Следствие полагает, что киллера и его подельницу нанял бывший муж женщины. Он убедил киллеров, что если те обольют женщину кислотой, то им в худшем случае вменят легкий или средний вред здоровью.

Заказчик обещал отдать киллеру и его подательнице машину марки Mazda и предоставить жилье, где они будут скрываться.

По словам начальника пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых, соучастники преступления ранее уже были судимы за причастность к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере.

Алену Фоминых облили кислотой 12 января в Екатеринбурге на спуске в паркинг жилого комплекса. На помощь женщине пришли соседи.

