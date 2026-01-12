Реклама

Россиянку облили кислотой при выходе из подъезда

В Екатеринбурге женщину облили кислотой на спуске в паркинг ЖК
Владимир Шарапов
Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Екатеринбурге женщину облили кислотой на спуске в паркинг жилого комплекса (ЖК) на бульваре Владимира Белоглазова, 5. Об этом пишет «КП-Екатеринбург».

По данным издания, нападение произошло утром 12 января. Неизвестный облил девушку едкой жидкостью из бутылки на лестнице, ведущей в подземную парковку. Нападавший, одетый во все черное, скрылся. Его личность и пол установить пока не удалось. Полиция начала проверку.

Соседи вызвали пострадавшей скорую. «У нее вся одежда в крови была. Я не знаю от чего, может, от разбитой бутылки. Все лицо было очень красное», — рассказала соседка.

По словам жильцов, в зоне происшествия отсутствуют камеры наблюдения. Они также отметили, что доступ к парковке имеют и жители соседних домов.

Ранее в американском штате Джорджия неизвестный облил кислотой женщину, помогавшую бездомным.

