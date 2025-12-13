Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
23:11, 13 декабря 2025Из жизни

Помогавшую бездомным женщину облили кислотой

В США неизвестный облил кислотой женщину, помогавшую бездомным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В американском штате Джорджия неизвестный облил кислотой женщину, помогавшую бездомным. Об этом сообщает The Sun.

На 46-летнюю Эшли Василевски напали после рождественской службы в местной церкви. Мужчина подошел к женщине и плеснул в нее кислотой. Американку госпитализировали, врачи диагностировали у нее ожоги лица, головы и конечностей второй и третьей степени. В настоящее время семья собирает деньги на лечение.

Сын пострадавшей отметил, что его мать «дружит со всеми», поэтому у семьи нет догадок о том, кто и почему это сделал. Как рассказали друзья Василевски, она безвозмездно помогает бездомным и регулярно посещает церковь.

Ранее в США арестовали жительницу штата Флорида, которая облила мужа кислотой и заперла в комнате. Спасателей вызвала жена, которая позже призналась, что при помощи кислоты попыталась расправиться с супругом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появилось видео удара «Герани» по судну с подсолнечным маслом

    Российские дети массово подсели на алкогольные конфеты

    На Украине мобилизованный священник умер во время учений

    Помогавшую бездомным женщину облили кислотой

    Сафонов пропустил два мяча в победном матче ПСЖ

    Премьер Британии и фон дер Ляйен обсудили активы России

    Экс-аналитик ЦРУ предрек окончание конфликта на Украине в январе

    Глава МИД Турции назвал способ разрешения конфликта на Украине

    Раскрыты подробности крушения самолета в Подмосковье

    Трамп выступил с угрозой после гибели американских военных в Сирии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok