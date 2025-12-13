Помогавшую бездомным женщину облили кислотой

В США неизвестный облил кислотой женщину, помогавшую бездомным

В американском штате Джорджия неизвестный облил кислотой женщину, помогавшую бездомным. Об этом сообщает The Sun.

На 46-летнюю Эшли Василевски напали после рождественской службы в местной церкви. Мужчина подошел к женщине и плеснул в нее кислотой. Американку госпитализировали, врачи диагностировали у нее ожоги лица, головы и конечностей второй и третьей степени. В настоящее время семья собирает деньги на лечение.

Сын пострадавшей отметил, что его мать «дружит со всеми», поэтому у семьи нет догадок о том, кто и почему это сделал. Как рассказали друзья Василевски, она безвозмездно помогает бездомным и регулярно посещает церковь.

