Женщина расправилась с мужем при помощи кислоты

People: В США жена убила мужа при помощи кислоты

В США арестовали жительницу штата Флорида, которая облила мужа кислотой и заперла в комнате. Об этом пишет People.

В четверг, 21 августа, полиция города Нью-Порт-Ричи получила сообщение о домашнем насилии. На месте происшествия обнаружили мужчину с тяжелыми травмами, полученными в результате воздействия едкого вещества.

Пострадавшим оказался Роберт Хейден. Американец был заперт в своей комнате, и патрульные слышали его крики, когда вошли в дом. Спасателей вызвала его жена Чуань Ин Хэ, которая позже призналась, что при помощи кислоты попыталась расправиться с мужем.

Выяснилось, что Хэ и Хейден поженились в августе 2024 года. На момент происшествия они разводились. По данным следствия, женщина облила мужа кислотой, пока он спал, а затем заблокировала дверь в комнату доской и проволокой.

Врачи три дня боролись за жизнь Хейдена, однако спасти не смогли. Хэ находится под стражей по обвинению в нанесении тяжкого вреда здоровью и убийстве первой степени.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Бихар женщина организовала расправу над мужем через полтора месяца после свадьбы. Чтобы избавиться от супруга, индианка наняла киллеров.

